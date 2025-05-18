Гибель мужчины в ТЦК Харькова: руководство отстранили от работы

В Харькове после гибели мужчины на территории ТЦК временно отстранили от исполнения обязанностей начальника центра и его заместителя.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Восток.

Руководство ТЦК в Харькове отстранили от работы

— 12 мая в на территории РТЦК и СП в городе Харькове произошел трагический случай — погиб гражданин. Смерть наступила в результате падения из окна третьего этажа административного здания, — говорится в сообщении.

После инцидента командующий войсками ОК Восток инициировал служебное расследование, чтобы выяснить действия военнослужащих в момент трагического случая и обстоятельства, которые этому предшествовали.

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— Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования, — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Самоубийство в ТЦК Харькова: что известно

По предварительным выводам экспертов и следственно-оперативной группы, 39-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув с третьего этажа.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего, кроме травм из-за падения с высоты, не обнаружено.

Дело открыто по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство.

Материалы переданы в Государственное бюро расследований — для проверки, были ли действия или бездействие военных или работников ТЦК и СП связаны с инцидентом.

В ОК Восток отметили, что полностью сотрудничают со следствием и всячески способствуют работе следственных органов.

Командование заверило: все кадровые и дисциплинарные решения будут приняты согласно результатам расследования и судебных решений.

— В случае объявления подозрений должностным лицам ТЦК и СП они немедленно будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой ответственности, — подытожили в командовании.

Военные опровергают слухи об убийстве

В Харьковском ТЦК и СП опровергли слухи об убийстве и призвали воздержаться от распространения непроверенной информации.

— Мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался проследовать в отдел полиции. Зато гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было, — пояснили в публикации военные.

До завершения следственных действий призывают граждан не делать предварительных выводов, проверять информацию и воздерживаться от потребления непроверенных и манипулятивных сообщений.

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