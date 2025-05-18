Загибель чоловіка у ТЦК Харкова – керівництво відсторонили від роботи

У Харкові після загибелі чоловіка на території ТЦК тимчасово усунули від виконання обов’язків начальника центру та його заступника.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Схід.

Керівництво ТЦК у Харкові відсторонили від роботи

– 12 травня у на території РТЦК та СП у місті Харкові стався трагічний випадок – загинув цивільний громадянин. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі, – зазначено в повідомленні.

Після інциденту командувач військ ОК Схід ініціював службове розслідування, щоб з’ясувати дії військовослужбовців у момент трагічного випадку та обставини, які цьому передували.

Зараз дивляться

– Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування, – йдеться у дописі.

Зараз правоохоронці проводять слідчі дії.

Самогубство у ТЦК Харкова: що відомо

За попередніми висновками експертів і слідчо-оперативної групи, 39-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з третього поверху.

Ознак насильницької смерті на тілі загиблого, окрім травм через падіння з висоти, не виявлено.

Справу відкрито за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України із позначкою самогубство.

Матеріали передано до Державного бюро розслідувань – для перевірки, чи були дії або бездіяльність військових чи працівників ТЦК та СП пов’язані з інцидентом.

В ОК Схід наголосили, що повністю співпрацюють зі слідством та всіляко сприяють роботі слідчих органів.

Командування запевнило: всі кадрові та дисциплінарні рішення будуть ухвалені згідно з результатами розслідування і судових рішень.

– В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов’язків. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності, – підсумували в командуванні.

Військові спростовують чутки про вбивство

У Харківському ТЦК та СП спростували чутки про вбивство та закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації.

– Чоловік був без документів, про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК і СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було, – пояснили у публікації військові.

До завершення слідчих дій закликають громадян не робити попередніх висновків, перевіряти інформацію та утримуватися від споживання неперевірених та маніпулятивних повідомлень.

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