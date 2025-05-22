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Ирина Гамалий, редактор сайта
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На Закарпатье Укрзалізниця остановила движение поездов из-за проседания грунта

потяг Укрзалізниця
Фото: УНИАН

Укрзалізниця временно приостановила движение поездов на маршруте между станциями Ясиня и Вороненко в связи с проседанием грунта и повреждением путей.

Опаздывает один из поездов, завтра компания объявит новое расписание для других рейсов раховского направления.

Что известно о прекращении движения поездов на Закарпатье

 — Из-за провала земной породы и просадки путей временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко, — отметили в Укрзалізниці.

Поезд №96 сообщением Рахов — Киев пока не отправился со станции Ясиня. Ориентировочная задержка составит около 4 часов.

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В компании отмечают, что специалисты изучают состояние железнодорожного полотна. Начаты ремонтные работы, чтобы обеспечить движение задержанного поезда с соблюдением всех норм безопасности.

Ожидается, что поезд отправится дальше на сниженной скорости под постоянным наблюдением диспетчеров.

В Укрзалізниці добавили, что для полного восстановления участка понадобится определенное время. Поэтому все поезда, которые курсируют по раховскому направлению, изменят конечную станцию.

— Точный перечень изменений и статус ремонтных работ опубликуем позже, следите за официальными каналами Укрзалізниці, — добавили в пресс-службе.

Ранее в компании сообщили, что в июне маршрут регионального поезда Черновцы — Львов — Черновцы останется без изменений. Перевозки, как и раньше, будет осуществляться современным дизель-поездом ДПКр-3.

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