На Закарпатті Укрзалізниця зупинила рух потягів через просідання грунту

Укрзалізниця тимчасово призупинила рух потягів на маршруті між станціями Ясіня та Вороненко у зв’язку з просіданням ґрунту та пошкодженням колії.

Затримано один із поїздів, завтра компанія планує оголосити оновлений розклад для інших рейсів рахівського напрямку.

Що відомо про припинення руху потягів на Закарпатті

– Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко, – зазначили в Укрзалізниці.

Поїзд №96 сполученням Рахів – Київ поки що не відправився зі станції Ясіня. Орієнтовна затримка складе близько 4 годин.

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У компанії зазначають, що спеціалісти вивчають стан колійного полотна. Розпочато ремонтні роботи, щоби забезпечити рух затриманого поїзда із дотриманням усіх норм безпеки.

Очікується, що потяг вирушить далі на зниженій швидкості під постійним наглядом диспетчерів.

В Укрзалізниці додали, що для повного відновлення дільниці знадобиться певний час. Через це всі потяги, які курсують рахівським напрямком, змінять кінцеву станцію.

– Точний перелік змін і статус ремонтних робіт опублікуємо згодом, слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці, – додали у пресслужбі.

Раніше в компанії повідомили, що у червні маршрут регіонального поїзда Чернівці – Львів – Чернівці залишиться без змін. Перевезення, як і раніше, здійснюватиметься сучасним дизель-поїздом ДПКр-3.

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