Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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РФ атакувала залізницю в Чернівецькій області: пошкоджено інфраструктуру
Уночі 23 травня армія РФ атакувала залізницю в Чернівецькій області.
Атака на залізницю в Чернівецькій області: що відомо
Сирени в Чернівецькій області спрацювали о 04:11 23 травня.
А вже за 20 хвилин у регіоні почали гриміти вибухи.
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Невдовзі стало відомо, що росіяни атакували залізницю в Чернівецькій області.
Унаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура.
Жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.
Національний перевізник продовжує рух.
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