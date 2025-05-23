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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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РФ атакувала залізницю в Чернівецькій області: пошкоджено інфраструктуру

залізниця
Фото: Depositphotos

Уночі 23 травня армія РФ атакувала залізницю в Чернівецькій області.

Атака на залізницю в Чернівецькій області: що відомо

Сирени в Чернівецькій області спрацювали о 04:11 23 травня.

А вже за 20 хвилин у регіоні почали гриміти вибухи.

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Невдовзі стало відомо, що росіяни атакували залізницю в Чернівецькій області.

Унаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура.

Жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Національний перевізник продовжує рух.

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