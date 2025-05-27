Атака на Днепропетровщину: повреждено с/х предприятие, есть раненые
В ночь на 27 мая российские войска атаковали ударными и FPV-дронами, а также артиллерией населенные пункты Днепропетровской области.
Зафиксированы разрушения в трех районах региона.
Атака на Днепропетровскую область: что известно
Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области пять беспилотников.
Несмотря на это, в результате атаки в Самаровском районе горели частный дом и хозяйственное сооружение.
Один мужчина получил ранение.
В Межевской и Маломихайловской общинах Синельниковского района ударами дронов разных типов повреждено сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто.
В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 54-летнего мужчину.
Никополь, Марганецкую и Покровскую общины Никопольского района враг атаковал FPV-дронами и артиллерией, сбрасывал боеприпасы с беспилотника.
В результате обстрелов повреждены машина скорой помощи и легковой автомобиль.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак