Атака на Днепропетровщину: повреждено с/х предприятие, есть раненые

В ночь на 27 мая российские войска атаковали ударными и FPV-дронами, а также артиллерией населенные пункты Днепропетровской области.

Зафиксированы разрушения в трех районах региона.

Атака на Днепропетровскую область: что известно

Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области пять беспилотников.

Сейчас смотрят

Несмотря на это, в результате атаки в Самаровском районе горели частный дом и хозяйственное сооружение.

Один мужчина получил ранение.

В Межевской и Маломихайловской общинах Синельниковского района ударами дронов разных типов повреждено сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто.

В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 54-летнего мужчину.

Никополь, Марганецкую и Покровскую общины Никопольского района враг атаковал FPV-дронами и артиллерией, сбрасывал боеприпасы с беспилотника.

В результате обстрелов повреждены машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.