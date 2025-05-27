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Атака на Днепропетровщину: повреждено с/х предприятие, есть раненые

Атака на Дніпропетровську область 27 травня 2025

В ночь на 27 мая российские войска атаковали ударными и FPV-дронами, а также артиллерией населенные пункты Днепропетровской области.

Зафиксированы разрушения в трех районах региона.

Атака на Днепропетровскую область: что известно

Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области пять беспилотников.

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Несмотря на это, в результате атаки в Самаровском районе горели частный дом и хозяйственное сооружение.

Один мужчина получил ранение.

В Межевской и Маломихайловской общинах Синельниковского района ударами дронов разных типов повреждено сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто.

В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 54-летнего мужчину.

Никополь, Марганецкую и Покровскую общины Никопольского района враг атаковал FPV-дронами и артиллерией, сбрасывал боеприпасы с беспилотника.

В результате обстрелов повреждены машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

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