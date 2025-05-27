Новости ночи 27 мая: обстрел Украины и оккупация четырех сел в Сумской области

Около полуночи 27 мая российские войска начали атаковать Украину беспилотниками.

За час до этого оккупанты нанесли более полусотни ударов по одной из прифронтовых общин Запорожской области.

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Атака дронами

Атака дронами началась около полуночи 27 мая.

Сначала об угрозе применения врагом ударных беспилотников предупредили людей в Николаевской и Харьковской областях.

Вскоре добавилась новая группа БпЛА на востоке Донецкой и Сумской областей.

Уже в два ночи украинскими регионами маневрировали шесть групп дронов.

Об отбое угрозы в Воздушных силах ВСУ пока не сообщали.

Напомним, что за три предыдущих ночи, когда армия РФ прибегала к комбинированным атакам Украины, россияне применили 903 дрона (250 БпЛА 24 мая, 298 БпЛА 25 мая и рекордные 355 БпЛА 26 мая).

Сколько беспилотников применили сегодня и сколько из них удалось сбить, в Воздушных силах ВСУ сообщат в утренней сводке.

Обстрел Запорожской области

Об обстреле Запорожской области руководитель областной военной администрации Иван Федоров сообщил в 23:15 26 мая.

По его словам, россияне нанесли, по предварительным данным, более 50 ударов из разных видов оружия по территории одной из прифронтовых общин.

Враг повредил дома и инфраструктуру.

Информацию о пострадавших Иване Федоров пока не объявлял.

Россияне оккупировали четыре села в Сумской области

Вечером 26 мая начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что россияне оккупировали четыре села в Сумской области – Новенькое и Басовку Юнаковской общины, а также Веселовку и Журавку Хотинской общины.

Угрозы для гражданских там нет, поскольку жителей этих сел давно эвакуировали.

Кроме того, армия РФ пытается продвигаться, чтобы создать так называемую буферную зону.

Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи, вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки, Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины.

Все составляющие Сил обороны, отмечает Олег Григоров, удерживают ситуацию под контролем, нанося врагу точных огневых поражений.

– Украинские защитники решительно отбивают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины, – подытожил глава ОВА.

Нидерланды отправили последние F-16 для Украины

Нидерланды отправили Украине последние обещанные истребители F-16.

С авиабазы ​​Фолькель самолеты направились в Бельгию, где будет финальная подготовка перед отправкой.

По словам министра обороны Рубена Брекельманса, это ностальгический момент для Нидерландов, ведь F-16 были очень важны для Воздушных сил страны на протяжении десятилетий.

Но после перехода на F-35, говорит Рубен Брекельманс, не представляет лучшего места назначения для F-16, чем Украина.

– Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас, – подчеркнул министр обороны Нидерландов.

“Бавовна” в России

Ночью 27 мая по меньшей мере пять взрывов прогремело над Новомосковском и по меньшей мере два над Узловой Тульской области.

Губернатор Дмитрий Миляев вышел на связь только для того, чтобы объявить об опасности.

На этой неделе Трамп может ввести санкции против России – WSJ

Источник издания The Wall Street Journal утверждает, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России на этой неделе.

По словам осведомленного источника, ограничения, вероятно, будут предусматривать не новые банковские санкции, а другие варианты давления на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот согласился хотя бы на 30-дневное прекращение огня.

В то же время, утверждает источник издания, Трамп может и не ввести новые санкции.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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