РФ ударила авиабомбами по центру Херсона: есть попадание в здание ОВА и пострадавшие

В четверг, 5 июня, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. В результате действий врага пострадал один человек.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Обстрел Херсона 5 июня: что известно

Для обстрела Херсона российская армия применила авиационные и артиллерийские снаряды, а также беспилотники.

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— Зафиксировано попадание четырех управляемых авиабомб по областному центру, — сообщили в областной прокуратуре.

В результате российского обстрела Херсона были повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов, административное здание и учебное заведение.

— Это утро в Херсоне началось с ударов, наверное, как и каждое утро именно на Херсонщине. Здесь российская авиация ударила по центру города: враг сбросил четыре управляемые авиабомбы, которые попали по ранее поврежденному зданию Херсонской областной государственной администрации и многоквартирному дому, — сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, разрушения достаточно серьезные, полностью уничтожен подъезд дома, а также взрывной волной и обломками были повреждены окружающие дома.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Прокудин сообщил о трех пострадавших, которые получили минно-взрывную травму и телесные повреждения.

Кроме того, четыре человека оказались заблокированными в подвальном помещении многоэтажного дома. Их спасли работники ГСЧС.

Следователи полиции и прокуроры фиксируют очередные атаки российских захватчиков.

— Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), — добавили в прокуратуре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура

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