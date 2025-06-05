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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
3 хв.

РФ вдарила авіабомбами по центру Херсона: є влучання в будівлю ОВА та постраждалі

РФ атакувала Херсон

У четвер, 5 червня, російська армія вчергове обстріляла Херсон. Внаслідок дій ворога постраждала одна людина.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Обстріл Херсона 5 червня: що відомо

Для обстрілу Херсона російська армія застосувала авіаційні та артилерійські снаряди, а також безпілотники.

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– Зафіксовано влучання чотирьох керованих авіабомб по обласному центру, – повідомили в обласній прокуратурі.

Внаслідок російського обстрілу Херсона було пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адміністративна будівля та навчальний заклад.

– Цей ранок у Херсоні розпочався з ударів, напевно, як і кожен ранок саме на Херсонщині. Тут російська авіація вдарила по середмістю: ворог скинув чотири керовані авіабомби, які влучили по раніше пошкодженій будівлі Херсонської обласної державної адміністрації та багатоквартирному будинку, – повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, руйнування достатньо серйозні, вщент знищений під’їзд будинку, а також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено навколишні будинки.

На жаль, не обійшлося без постраждалих. Прокудін повідомив про трьох постраждалих, які дістали мінно-вибухову травму та тілесні пошкодження.

Крім того, четверо людей опинилися заблокованими у підвальному приміщенні багатоповерхового будинку. Їх врятували працівники ДСНС.

Слідчі поліції та прокурори фіксують чергові атаки російських загарбників.

– За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), – додали в прокуратурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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