Ночная атака на Прилуки: дроны попали в дома, среди погибших — годовалый ребенок

Ночью 5 июня Россия массированно атаковала Прилуки Черниговской области ударными дронами. Известно о 5 погибших, среди которых — годовалый ребенок, еще шесть человек ранены.

Атака дронов на Прилуки: последствия

По информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, сегодня ночью РФ атаковала Прилуки по меньшей мере шестью ударными дронами типа Герань.

В результате ночной атаки пострадали дома в жилой застройке.

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— Предварительно известно о пяти погибших — из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, оказывается вся необходимая помощь, — рассказал Чаус.

Сейчас полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах попаданий.

Что известно о погибших в Прилуках

В Нацполиции уточнили, что в результате взрывов, вызванных атакой российских дронов, вспыхнули пожары в жилых районах Прилук.

По данным правоохранителей, среди пятерых погибших трое членов одной семьи — 46-летняя женщина, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года рождения.

Обеих женщин с годовалым ребенком нашли под завалами.

Также есть информация о шести раненых.

Полиция помогает пострадавшим и фиксирует последствия российских ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Нацполиция

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