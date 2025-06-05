Ночная атака на Прилуки: дроны попали в дома, среди погибших — годовалый ребенок
Ночью 5 июня Россия массированно атаковала Прилуки Черниговской области ударными дронами. Известно о 5 погибших, среди которых — годовалый ребенок, еще шесть человек ранены.
Атака дронов на Прилуки: последствия
По информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, сегодня ночью РФ атаковала Прилуки по меньшей мере шестью ударными дронами типа Герань.
В результате ночной атаки пострадали дома в жилой застройке.
— Предварительно известно о пяти погибших — из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, оказывается вся необходимая помощь, — рассказал Чаус.
Сейчас полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах попаданий.
Что известно о погибших в Прилуках
В Нацполиции уточнили, что в результате взрывов, вызванных атакой российских дронов, вспыхнули пожары в жилых районах Прилук.
По данным правоохранителей, среди пятерых погибших трое членов одной семьи — 46-летняя женщина, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года рождения.
Обеих женщин с годовалым ребенком нашли под завалами.
Также есть информация о шести раненых.
Полиция помогает пострадавшим и фиксирует последствия российских ударов.
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