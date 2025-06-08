Удар по детской железной дороге в Харькове: УЗ сообщила о гибели инструктора

7 июня под российский удар попала Детская железная дорога Малая Южная в Харькове. В результате этого погибли двое железнодорожников, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook.

Удар РФ по детской железной дороге: возросло количество погибших

В результате удара на месте погибла исполняющая обязанности начальника Детской железной дороги — Анна Деменкова.

Сейчас смотрят

Еще один погибший — Владимир Ковтун. Он с 2022 года не работал на железной дороге, ведь ушел на пенсию, но работал инструктором. В тот вечер он также был рядом.

— Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось — Владимир умер от полученных травм ночью в больнице. Поддерживаем близких, готовимся к прощанию, — сообщил Перцовский, добавив, что это “потери, с которыми невозможно смириться”.

Также он сообщил о работниках, которые находятся в больнице:

инструктор Детской железной дороги Инна Бойко — в тяжелом состоянии. Она некоторое время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, но уже пришла в себя и смогла поговорить с близкими;

Амиран Абашидзе — “гуру детских железных дорог”. Его состояние тяжелое, но он в сознании. К нему уже направляется мама, на месте обеспечивают всем необходимым;

инструктор Юлия Возикова — готовят к переводу в офтальмологическое отделение, как только будет разрешение от нейрохирургов;

Борис Трусов и Киндер Евгений также находятся в больнице. Они получили осколочные ранения, но, к счастью, без угрозы для жизни.

Другие пострадавшие лечатся амбулаторно, им предоставляют все необходимые медикаменты и поддержку.

Напомним, 7 июня четыре управляемые авиабомбы РФ попали по Шевченковскому и Киевскому районам, один удар пришелся на Детскую железную дорогу.

Александр Перцовский сообщил, что удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной.

Фото: Харьковская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.