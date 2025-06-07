Під атакою КАБів у Харкові опинилася дитяча залізниця: загинула її керівниця

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено Дитячу залізницю у Харкові у суботу, 7 червня.

Дитяча залізниця Харків – які наслідки атаки РФ

Російські війська завдали ударів чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.

Одне з влучань відбулося по Дитячій залізниці Харкова.

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– Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. Росіяни б’ють саме туди в суботу вдень, – заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Глава правління Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів, що черговий підступний удар по Харкову забрав життя їхньої співробітниці, ще четверо залізничників поранено.

За його словами, удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної – дитячої залізниці Харкова.

– З безпекових міркувань її не відкриваємо. Відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці. Вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку, – сказав Перцовський.

Проте удар забрав життя очільниці закладу – молодої співробітниці, яку лише два тижні тому призначили на посаду, розповів глава правління Укрзалізниці. Лікарі надають допомогу іншим.

– Я їм обіцяв, що ми з малими з Малої Південної обов’язково піднімемось на Говерлу. Ми це точно зробимо. Чергове, що наші діти робитимуть в пам’ять близьких людей. Дуже-дуже боляче, – зазначив він.

Мала Південна залізниця Дитяча залізниця – це дитячо-юнацький підрозділ Південної залізниці України. Вона розташована у Харкові.

Там займаються вихованням молодих залізничників, навчанням теорії та практики функціонування залізничного господарства, а також їхньої подальшої профорієнтації.

Крім цього, Мала Південна займається перевезенням пасажирів, зокрема як дітей, так і дорослих.

Атака на Харків 7 червня – що відомо

У суботу, 7 червня, росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами.

На жаль, внаслідок обстрілу загинула 30-річна жінка. Ще щонайменше 18 людей поранено, троє з них – перебувають у важкому стані.

Як повідомили у ДСНС України, другий удар КАБом росіяни завдали по території приватного домоволодіння. Там зруйнована господарча споруда та спалахнула пожежа на площі 5 кв. м.

Третій удар керованими авіабомбами зафіксовано у лісосмузі поблизу житлового будинку, розповіли у ДСНС.

Джерело: Олег Синєгубов, Олександр Перцовський

Фото: Харківська ОВА

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