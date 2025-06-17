Атака на Запорожье: повреждены предприятия, многоэтажка и общежитие
Серия взрывов в Запорожье прогремела ночью 17 июня во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы удара баллистическими ракетами.
Последствия ночной атаки на Запорожье 17 июня
Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о по меньшей мере четырех ударах по городу.
По его словам, в результате атаки зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях, где вспыхнули пожары.
Также повреждены многоэтажка и общежитие, где взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях.
Кроме того, изуродованы почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.
Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.