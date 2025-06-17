Атака на Запорожье: повреждены предприятия, многоэтажка и общежитие

Серия взрывов в Запорожье прогремела ночью 17 июня во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы удара баллистическими ракетами.

Последствия ночной атаки на Запорожье 17 июня

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о по меньшей мере четырех ударах по городу.

По его словам, в результате атаки зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях, где вспыхнули пожары.

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Также повреждены многоэтажка и общежитие, где взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях.

Кроме того, изуродованы почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.

Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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