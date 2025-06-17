РФ обстріляла Чернігів та область БпЛА й ракетами: є влучання в будинки, поранено жінку

Вночі 17 червня РФ обстрілювала Чернігівську область ударними дронами та крилатими ракетами. Є влучання у житлові будинки, поранено жінку.

Обстріл Чернігівщини 17 червня: що відомо про наслідки

Керівник ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що спочатку окупанти атакували безпілотником селище в Прилуцькому районі.

Тут під удар потрапив двоповерховий житловий будинок: пошкоджено дах, повилітали вікна. Також постраждали гаражі та автівки.

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Легкі поранення дістала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.

Крім того, РФ крилатою ракетою атакувала житловий мікрорайон Чернігова.

– Пошкоджені будинки і господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих, – зауважив Чаус.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: В’ячеслав Чаус

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