РФ обстріляла Чернігів та область БпЛА й ракетами: є влучання в будинки, поранено жінку
Вночі 17 червня РФ обстрілювала Чернігівську область ударними дронами та крилатими ракетами. Є влучання у житлові будинки, поранено жінку.
Обстріл Чернігівщини 17 червня: що відомо про наслідки
Керівник ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що спочатку окупанти атакували безпілотником селище в Прилуцькому районі.
Тут під удар потрапив двоповерховий житловий будинок: пошкоджено дах, повилітали вікна. Також постраждали гаражі та автівки.
Легкі поранення дістала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.
Крім того, РФ крилатою ракетою атакувала житловий мікрорайон Чернігова.
– Пошкоджені будинки і господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих, – зауважив Чаус.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: В’ячеслав Чаус