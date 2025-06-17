Зеленский об атаке на Украину: РФ использовала более 440 дронов и 32 ракеты

Во время ночной атаки на Украину 17 июня армия РФ использовала более 440 дронов и 32 ракеты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Реакция Зеленского на массированную ночную атаку Украины

— Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина, — подчеркнул глава государства.

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По его словам, сейчас в Киеве на месте попадания по многоэтажке продолжают работать спасатели, поэтому количество пострадавших может меняться.

— Россияне разрушили целый подъезд. В целом повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей. Мои соболезнования родным и близким, — добавил президент.

Зеленский в очередной раз призвал мир должным образом отреагировать на акт терроризма.

— Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ, — сказал он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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