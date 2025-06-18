$25 тыс. за негодность: полиция ликвидировала сеть уклонистов по Украине

Полиция совместно с другими правоохранительными органами провела ряд задержаний в Тернопольской, Одесской, Закарпатской, Харьковской, Винницкой и Львовской областях, разоблачив преступные схемы по уклонению от мобилизации.

Правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации

Некоторые из фигурантов — руководители юридических и благотворительных структур, оказывавшие влияние на служащих территориальных центров комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВВК).

Сумма взяток варьировалась от $2 тыс. до $25 тыс. за человека, а общая ожидаемая выручка участников сделок могла составлять не менее $120 тыс. Все организаторы задержаны в процессуальном порядке.

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Как действовали злоумышленники

Тернопольщина: руководитель юридической компании предлагал обновление военных данных без вручения повесток.

За услугу просил $2 тыс., его задержали во время получения $600.

Одесса: две женщины предложили военному ВСУ признание непригодности к службе, оформление инвалидности и увольнение — все за $14 тыс.

Одну из них задержали во время получения всей суммы.

Закарпатье: местный житель за $13 тыс. обещал нелегально перевезти человека в Румынию.

Винницкая область: задержана группа организаторов и шесть мужчин призывного возраста, которых переправляли в гидрокостюмах через Днестр. Цена маршрута — $8 тыс. — 11 тыс.

Львов: женщина организовала канал выезда за границу по поддельным документам о непригодности к военной службе.

Получила задаток в $12,5 тыс. из всей суммы — $25 тыс.

Харьков: глава благотворительного фонда за $7 тыс. обещал оформить отсрочку от службы, ссылаясь на связи в ТЦК и СП.

Действия задержанных квалифицируются по статьям:

ч. 3 ст. 369-2 УК – злоупотребление влиянием;

ч. 3 ст. 332 УКУ – незаконная переправка лиц через госграницу.

На лиц, воспользовавшихся незаконными услугами, составлены административные протоколы.

В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех участников схем.

Операция проводилась сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции, УСР в соответствующих областях, следователями региональных управлений полиции, пограничниками из Карпатских отрядов, при процессуальном руководстве Черноморской окружной прокуратуры, областных прокуратур и военных спецпрокуратур Западного региона.

Источник : Нацполиция

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