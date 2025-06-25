Атака дронов на Вилково: последствия ночного удара по Одесской области 25 июня

В ночь на 25 июня российские силы нанесли удар по Вилково в Измаильском районе Одесской области.

Атака дронов на Вилково 25 июня

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, атака на Вилково сегодня произошла около двух часов ночи. Враг атаковал район ударными беспилотниками.

Несмотря на эффективную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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Как сообщили в пресс-службе Измаильской районной военной администрации, в результате атаки пострадали складские помещения с камышом, а также объекты, обеспечивающие водоснабжение, канализацию и мелиорацию.

— В результате обстрела разрушены помещения частного предприятия, полностью уничтожены сельскохозяйственное оборудование и техника. К счастью, обошлось без пострадавших среди людей, — прокомментировал Олег Кипер.

По данным Воздушного командования Юг, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 14 вражеских ударных беспилотников типа Shahed, которые направлялись в Одесскую область.

Сейчас на месте работают спасательные службы и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление россиян против гражданского населения Юга Украины.

Напомним, в ночь на 25 июня РФ атаковала Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором различных типов.

В течение ночи российские захватчики осуществляли запуски ударных дронов из районов Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда на временно оккупированной территории Крыма.

Для отражения атаки врага были задействованы силы авиации, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Фото: Измаильская районная администрация

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