Взрывы в Харькове 25 июня: РФ нанесла удар по гражданскому предприятию

Взрывы в Харькове прогремели в ночь на 25 июня во время воздушной тревоги. Российская армия нанесла по городу удары дронами типа Shahed и Герань-2.

Взрывы в Харькове сегодня: что известно об атаке

Взрывы в Харькове сегодня ночью прогремели после 1:50. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в направлении города.

Российские захватчики нанесли по меньшей мере семь ударов по городу. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под вражеский удар попало гражданское предприятие в Киевском районе.

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Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты атаковали объект с помощью четырех дронов Герань-2.

— В Киевском районе в результате обстрела также поврежден незаселенный жилой дом, на месте пожар. Есть информация, что есть один пострадавший человек, — сообщил Терехов.

Еще одно попадание было зафиксировано в Шевченковском районе города. После взрывов в Харькове загорелось трехэтажное здание. На место выехали экстренные службы, как отметил глава Харьковской ОВА, продолжается уточнение деталей.

— На данный момент, в результате вражеской атаки на Харьков, пострадал 64-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь, — добавил Синегубов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 218-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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