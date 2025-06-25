РФ вночі атакувала Україну 71 дроном: скільки збила ППО

У ніч проти 25 червня РФ атакувала Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотником-імітатором різних типів.

Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО

Окупанти протягом ночі запускали дрони з напрямків Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Атаку ворожих БпЛА відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

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У Повітряних силах ЗСУ станом на 09:00 підтвердили знешкодження 52 дронів різних типів на Сході, Півдні та Півночі країни.

Загалом засобами вогневого ураження збито 32 безпілотники та ще 20 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання ударних БпЛА у шести локаціях в Одеській, Сумській та Харківській областях.

Зокрема, цієї ночі вибухи лунали в Харкові. Тут російські дрони атакували цивільне підприємство та незаселений житловий будинок, виникла пожежа. Є інформація про одного постраждалого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 218-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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