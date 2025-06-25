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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Атака дронів на Вилкове: наслідки нічного удару по Одещині 25 червня

Атака дронів на Вилкове 25 червня

У ніч на 25 червня російські сили завдали удару по Вилковому в Ізмаїльському районі Одеської області.

Атака на Вилкове 25 червня

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, атака на Вилкове сьогодні сталася близько другої години ночі. Ворог атакував район ударними безпілотниками.

Незважаючи на ефективну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Як повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної військової адміністрації, внаслідок атаки постраждали складські приміщення з очеретом, а також об’єкти, що забезпечують водопостачання, каналізацію та меліорацію.

– Унаслідок обстрілу зруйновані приміщення приватного підприємства, повністю знищені сільськогосподарське обладнання та техніка. На щастя, обійшлося без постраждалих серед людей, – прокоментував Олег Кіпер.

За даними Повітряного командування Південь, цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 14 ворожих ударних безпілотників типу Shahed, які прямували до Одещини.

Атака дронів на Вилкове 25 червня

Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Наразі на місці працюють рятувальні служби та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин росіян проти цивільного населення Півдня України.

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня РФ атакувала Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотником-імітатором різних типів.

Протягом ночі російські загарбники здійснювали запуски ударних дронів з районів Брянська, Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда на тимчасово окупованій території Криму.

Для відбиття атаки ворога були задіяні сили авіації, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

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Фото: Ізмаїльська районна адміністрація

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