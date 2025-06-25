Нацполиция раскрыла схему вывода добывающих компаний из-под санкций

Нацполиция раскрыла незаконную схему, по которой украинский бизнесмен вместе с сообщниками помогал российскому предпринимателю избегать санкций СНБО.

Речь идет о предприятиях, которые добывали и перерабатывали полезные ископаемые на территории Киевской и Житомирской областей. Общая стоимость этих активов — около 1 млрд грн. Спецоперация получила название Гранит.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Украинский бизнесмен помогал россиянину обходить санкции

После начала полномасштабного вторжения России один из российских бизнесменов, владевший активами в Украине, передал корпоративные права доверенному лицу с иностранным паспортом.

— Такие манипуляции позволили ему избежать прямого санкционного удара, хотя фактический контроль за производством остался в его руках, — сообщили в полиции.

После введения санкций СНБО и приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами активы начали переоформлять на подставных лиц через ряд фиктивных компаний. В результате контроль над ними получил украинский бизнесмен, который и стал прикрытием для подсанкционного бизнеса.

Чтобы все выглядело законно, в сентябре 2023 года стороны подписали так называемый меморандум о передаче части прав на компании. На бумаге это выглядело как партнерство, а на самом деле — способ сохранить российский контроль над украинскими ресурсами.

— Параллельно строилась четкая организационная структура. В нее вошли директора коммерческих предприятий, юристы и другие привлеченные лица. Соучастники обеспечивали юридическое сопровождение, отвечали за создание и приобретение компаний-прокладок, назначали подконтрольных лиц на ключевые должности и следили за финансовыми потоками и документооборотом, — сообщили в Нацполиции.

Стороны общались через специальные устройства, которые не фиксировались мобильными операторами. Основные решения принимались в киевском офисе украинского бизнесмена — именно там, по данным полиции, согласовывали все шаги, подписывали договоры и руководили всей схемой.

Правоохранители восемь месяцев собирали доказательства. В результате удалось наложить арест на активы недродобывающих предприятий подсанкционной группы компаний — это более 130 единиц спецтехники, земельные участки, недвижимость и разрешения на пользование недрами. Все передали в управление АРМА.

Подозрение объявили 19 лицам. Среди них — два бизнесмена (украинский и российский), руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы.

Украинского бизнесмена задержали, его взяли под стражу. Сейчас решается, какую меру пресечения избрать другим участникам дела.

Всех фигурантов подозревают в таких преступлениях:

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере);

ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия).

Фигурантам дела грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник : Нацполиция

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