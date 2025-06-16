Закупка укрытий в Одесской области: разоблачены участники схемы, присвоившие почти 4 млн грн

Разоблачены участники преступной группы, которые присвоили почти 4 млн грн во время закупки укрытий в Одесской области.

Схема по присвоению средств на закупке укрытий в Одесской области

Как сообщили в Национальной полиции Украины, вместе с детективами Бюро экономической безопасности удалось установить, что к организации схемы причастен директор компании, который специализируется на производстве и продаже бетона и бетонных изделий.

Вскоре к схеме привлекли должностных лиц еще нескольких обществ и представителей органов местного самоуправления, отметили в Нацполиции.

Сейчас смотрят

— Последние способствовали коммерческой структуре в победе тендеров на закупку быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты и подписывали официальные документы, зная обо всех нюансах сделок и поставленных укрытий, — говорится в сообщении.

Как рассказали в Нацполиции, правоохранители выявили нарушения требований Государственных строительных норм и ДСТУ, в частности использование бетона низшего класса, отсутствие армирования сооружений и несоответствие укрытий защитным свойствам.

В то же время не проводились контрольные испытания укрытий перед поставкой и монтажом, а имеющиеся выводы базировались исключительно на теоретических исследованиях, утверждают в Нацполиции.

Также в тендерной документации были указаны нормы ГСН, которые на дату заключения договоров были не действующими. Участники схемы вносили фиктивные сведения в официальные документы, чтобы скрыть эти факты.

По информации Нацполиции, организатору преступной группы, трем исполнителям и должностному лицу коммунального учреждения объявили о подозрении.

Их действия квалифицированы, в зависимости от роли и участия в схеме, по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

Как отметили в Нацполиции, ранее организатор этой схемы и один из исполнителей уже получили подозрения за присвоение более 14 млн грн во время закупки укрытий для учебных заведений в Киевской области.

Источник : Нацполиция

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.