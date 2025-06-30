Взрывы в Харьковской области 30 июня: РФ попала по гражданским объектам, есть пострадавшие

Взрывы в Харьковской области прогремели ночью, 30 июня. Российские военные атаковали села Песочин, Куротное и город Дергачи с помощью дронов. В результате этого пострадали люди.

О последствиях взрывов в Харьковской области сегодня ночью рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харьковской области сегодня, 30 июня

Первые взрывы в Харьковской области были слышны около часа ночи. В результате вражеской атаки дронов были зафиксированы повреждения зданий.

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Так, в селе Песочин Харьковского района в результате попадания беспилотника было повреждено здание СТО. На месте возник пожар.

Как сообщил Синегубов, в результате взрывов в Харьковской области, а именно в селе Песочин, пострадали четыре человека. Им оказывается медицинская помощь.

— Село Куротное, Чугуевский район. В результате обстрела повреждено гражданское здание. Возник пожар, — сообщил глава ОГА.

В городе Дергачи в Харьковском районе также зафиксировано попадание дрона в здание, что привело к пожару.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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