Вибухи на Харківщині 30 червня: РФ влучила по цивільних об’єктах, є постраждалі
Вибухи на Харківщині прогриміли вночі, 30 червня. Російські військові атакували села Пісочин, Курортне та місто Дергачі за допомогою дронів. Внаслідок цього постраждали люди.
Про наслідки вибухів в Харківській області сьогодні вночі розповів керівник ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи в Харківській області сьогодні, 30 червня
Оновлено 7:55. У ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих внаслідок вибухів в Харківській області, а саме в селі Пісочин, зросла до 8 людей, серед них одна дитина.
Чути вибухи в Харківській області можна було близько першої ночі. Внаслідок ворожої атаки дронів були зафіксовані пошкодження будівель.
Так, у селі Пісочин, Харківського району, через влучання безпілотника було пошкоджено будівлю СТО. На місці виникла пожежа.
– Село Курортне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа, – повідомив керівник ОВА.
Як уточнили рятівники, у Курортному горіла будівля їдальні санаторію.
У місті Дергачі Харківського району також зафіксовано влучання дрона в будівлю. Там загорілося складське приміщення приватного підприємства.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.
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