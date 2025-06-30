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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
3 хв.

Вибухи на Харківщині 30 червня: РФ влучила по цивільних об’єктах, є постраждалі

ДСНС Харківщини
Фото: ДСНС
обстріл Харківської області
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
психолог ДСНС
Фото: ДСНС
ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС
ДСНС Харківщини
обстріл Харківської області
ДСНС
психолог ДСНС
ліквідація наслідків атаки

Вибухи на Харківщині прогриміли вночі, 30 червня. Російські військові атакували села Пісочин, Курортне та місто Дергачі за допомогою дронів. Внаслідок цього постраждали люди.

Про наслідки вибухів в Харківській області сьогодні вночі розповів керівник ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харківській області сьогодні, 30 червня

Оновлено 7:55. У ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих внаслідок вибухів в Харківській області, а саме в селі Пісочин, зросла до 8 людей, серед них одна дитина.

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Чути вибухи в Харківській області можна було близько першої ночі. Внаслідок ворожої атаки дронів були зафіксовані пошкодження будівель.

Так, у селі Пісочин, Харківського району, через влучання безпілотника було пошкоджено будівлю СТО. На місці виникла пожежа.

– Село Курортне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа, – повідомив керівник ОВА.

Як уточнили рятівники, у Курортному горіла будівля їдальні санаторію.

У місті Дергачі Харківського району також зафіксовано влучання дрона в будівлю. Там загорілося складське приміщення приватного підприємства.

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Фото: ДСНС

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