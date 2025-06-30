Вибухи на Харківщині 30 червня: РФ влучила по цивільних об’єктах, є постраждалі

Вибухи на Харківщині прогриміли вночі, 30 червня. Російські військові атакували села Пісочин, Курортне та місто Дергачі за допомогою дронів. Внаслідок цього постраждали люди.

Про наслідки вибухів в Харківській області сьогодні вночі розповів керівник ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харківській області сьогодні, 30 червня

Оновлено 7:55. У ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих внаслідок вибухів в Харківській області, а саме в селі Пісочин, зросла до 8 людей, серед них одна дитина.

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Чути вибухи в Харківській області можна було близько першої ночі. Внаслідок ворожої атаки дронів були зафіксовані пошкодження будівель.

Так, у селі Пісочин, Харківського району, через влучання безпілотника було пошкоджено будівлю СТО. На місці виникла пожежа.

– Село Курортне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа, – повідомив керівник ОВА.

Як уточнили рятівники, у Курортному горіла будівля їдальні санаторію.

У місті Дергачі Харківського району також зафіксовано влучання дрона в будівлю. Там загорілося складське приміщення приватного підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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