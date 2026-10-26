Администрация президента США Дональда Трампа выступает за назначение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана генеральным секретарем ООН и рассчитывает, что его кандидатуру поддержат Китай и Россия.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США продвигают Орбана на пост генсека ООН

По данным издания, американская сторона не только поддержала намерение бывшего венгерского премьера принять участие в выборах на эту должность, но и сама предложила ему выдвинуть свою кандидатуру.

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Один из сотрудников Государственного департамента при администрации Дональда Трампа признал, что поначалу такая идея может показаться безумной.

Однако, как свидетельствуют предварительные переговоры с Вашингтоном, Россия и Китай поддерживают этот замысел. Предполагается, что Орбан может стать общим кандидатом трех стран.

Американские чиновники и представитель еще одного государства отметили, что когда у США, России и Китая есть общая цель в Совете Безопасности ООН, они обычно добиваются желаемого результата.

Представитель Госдепартамента заявил, что в Совете Безопасности есть восемь голосов, которые “без проблем” поддержат кандидатуру Орбана. Еще десять голосов из 15 членов Совета, по его оценке, можно было бы привлечь на его сторону.

— Орбан – идеальный кандидат для консерваторов, которые поддерживают движение MAGA, – заявил один из американских чиновников.

В значительной степени такая оценка связана с политикой Орбана, направленной против массовой миграции, либеральных неправительственных организаций, левоориентированных судов и прессы.

Как отмечает издание, венгерский политик неоднократно конфликтовал с Европейским Союзом. При этом его приверженность Китаю никогда не мешала ему сохранять образ защитника западной цивилизации.

Ожидается, что в случае выдвижения Орбана на пост генерального секретаря ООН его поддержат президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Однако, по словам источника, знакомого с ходом процесса, официальное объявление о поддержке откладывают до завершения промежуточных выборов в США.

Сначала американские чиновники обратились к Орбану, чтобы выяснить, заинтересован ли он в должности в ООН. По результатам этих контактов стало известно, что бывший премьер Венгрии в целом положительно относится к такой возможности, хотя и имеет определенные оговорки.

По словам представителя другой страны, большинство других претендентов на должность генерального секретаря являются скорее “секретарями” – людьми с опытом работы в международной бюрократии или непубличной дипломатической деятельности. Орбан же, по его мнению, был бы “генералом”.

Сибига раскритиковал идею выдвинуть Орбана на пост генсека ООН

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал идею выдвижения Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

— Убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН непременно применял бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС, — написал министр в сети Х.

По его словам, Украина может поделиться с остальным миром «замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе».

Напомним, в июле Венгрия создала агентство, задачей которого является возвращение незаконно присвоенных государственных средств. Речь идет, в частности, о деньгах, растраченных за 16 лет пребывания Виктора Орбана на посту премьер-министра.

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