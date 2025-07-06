ДТП в Угорщині: перекинувся автобус із українськими дітьми, 19 постраждалих

Пасажирський автобус, у якому перевозили дітей, потрапив у ДТП в Угорщині, у неділю, 6 липня.

Автобус із українцями потрапив у ДТП в Угорщині

ДТП сталася на автодорозі між населеними пунктами Кунсентмартон і Тисафельдвар.

Як повідомили у консульському відділі посольства України, дипломати оперативно прибули на місце події.

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За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали 19 осіб, серед яких – 17 неповнолітніх громадян України. Щонайменше четверо дітей дістали тяжкі травми. Усіх постраждалих було доправлено до лікарень.

Для решти 49 пасажирів, які не зазнали ушкоджень, організовано тимчасове розміщення та забезпечено сніданок.

– Постраждалі доправлені до лікарень міст Солнок, Кечкемет і Сентеш. Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок, – додали в повідомленні.

Посольство України в Угорщині постійно контактує з місцевими органами влади та медичними закладами, куди госпіталізували громадян.

Справа перебуває на особливому контролі дипломатичної установи.

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