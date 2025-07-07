Закупка непригодных ПТРК на 90 млн грн: разоблачен экс-чиновник Минобороны

В деле о присвоении более 90 млн грн на закупке непригодных к использованию противотанковых ракетных комлексов (ПТРК) объявлены подозрения экс-чиновнику Минобороны и бывшим руководителям оборонного предприятия.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Хищение 90 млн грн на закупке противотанкового вооружения для ВСУ

— Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в деле по факту поставки Министерству обороны Украины непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн. Собственно, на эту же сумму и нанесен ущерб государству, — уточнил он.

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По его словам, установлена причастность к этому преступлению бывшего руководителя одного из департаментов Минобороны, который был организатором сделки, экс-руководителя компании-подрядчика и его заместителя.

В СБУ рассказали, что указанное вооружение играет ключевую роль в уничтожении бронетанковых групп оккупационных войск, которые пытаются прорвать оборонительные позиции украинских войск.

В ходе расследования установлено, что чиновник МОУ, находясь в должности в течение 2022-2023 годов, заключил контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ, по которому столичная оборонная компания должна была поставить ПТРК.

— Впрочем, вместо современного вооружения подрядчики поставили заказчикам непригодные к использованию по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства вывели в тень. Выводы независимой экспертизы, которую инициировала СБУ, подтвердила неисправное тактико-техническое состояние ПТРК, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств фигурантам объявлены подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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