Закупівля непридатних ПТРК на 90 млн грн: викрито експосадовця Міноборони

У справі про привласнення понад 90 млн грн на закупівлі непридатних до використання протитанкових ракетних комлексів (ПТРК) оголошено підозри експосадовцю Міноборони та колишнім керівникам оборонного підприємства.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Розкрадання 90 млн грн на закупівлі протитанкового озброєння для ЗСУ

– Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Міністерству оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн. Власне, на цю ж суму і завдано шкоди державі, – уточнив він.

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За його словами, встановлено причетність до цього злочину колишнього очільника одного з департаментів Міноборони, який був організатором оборудки, екскерівника компанії-підрядника та його заступника.

В СБУ розповіли, що вказане озброєння відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп окупаційних військ, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ.

У ході розслідування встановлено, що чиновник МОУ, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, уклав контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ, за яким столична оборонна компанія мала поставити ПТРК.

– Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь. Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ підтвердила несправний тактико-технічний стан ПТРК, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів фігурантам оголошено підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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