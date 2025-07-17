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Пожар в Чернигове: на рынке горели киоски и павильон

Чернігів
Фото: ГСЧС

Пожар в Чернигове произошел ночью 17 июля на территории городского рынка.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в Чернигове на рынке сегодня: что известно

Пожар в Чернигове на рынке сегодня вспыхнул ночью 17 июля.

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Там загорелись киоски и кровля мясного павильона.

Огонь начал стремительно распространяться, однако благодаря быстрой реакции спасателей удалось избежать масштабных последствий.

К тушению были привлечены 14 единиц техники и 53 сотрудника ГСЧС.

Огонь локализовали до того, как он охватил другие торговые павильоны.

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания пока устанавливаются — продолжаются соответствующие экспертизы.

По информации ГСЧС, пожар ликвидирован без значительного ущерба для инфраструктуры рынка. Работы на месте полностью завершены.

 

ДСНС
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
ДСНС
Фото: ДСНС України
ДСНС
ДСНС
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