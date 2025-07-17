Пожар в Чернигове: на рынке горели киоски и павильон
Пожар в Чернигове произошел ночью 17 июля на территории городского рынка.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в Чернигове на рынке сегодня: что известно
Пожар в Чернигове на рынке сегодня вспыхнул ночью 17 июля.
Там загорелись киоски и кровля мясного павильона.
Огонь начал стремительно распространяться, однако благодаря быстрой реакции спасателей удалось избежать масштабных последствий.
К тушению были привлечены 14 единиц техники и 53 сотрудника ГСЧС.
Огонь локализовали до того, как он охватил другие торговые павильоны.
Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания пока устанавливаются — продолжаются соответствующие экспертизы.
По информации ГСЧС, пожар ликвидирован без значительного ущерба для инфраструктуры рынка. Работы на месте полностью завершены.