Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
В Албанії загинула українка, рятуючи свою доньку
Стрілянина в Голосіївському районі Києва: знайдено тіло чоловіка
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Пожежа в Чернігові: на ринку горіли кіоски та павільйон

Чернігів
Фото: ДСНС

Пожежа в Чернігові сталася вночі 17 липня на території міського ринку.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в Чернігові на ринку сьогодні: що відомо

Пожежа в Чернігові на ринку сьогодні спалахнула вночі 17 липня.

Зараз дивляться

Там зайнялися кіоски та покрівля м’ясного павільйону.

Вогонь почав стрімко поширюватися, однак завдяки швидкій реакції рятувальників вдалося уникнути масштабних наслідків.

До гасіння було залучено 14 одиниць техніки та 53 співробітники ДСНС.

Вогонь локалізували до того, як він охопив інші торговельні павільйони.

Жертв і постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюються — тривають відповідні експертизи.

За інформацією ДСНС, пожежу ліквідували без значних збитків для інфраструктури ринку. Роботи на місці повністю завершено.

ДСНС
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
ДСНС
Фото: ДСНС України
ДСНС
ДСНС

Читайте також
Горіло майже 2 га: РФ скинула вибухівку на поле з пшеницею на Херсонщині
Херсонська область-ДСНС

Пов'язані теми:

ДСНСПожежаРинокЧернігів
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь