Пожежа в Чернігові: на ринку горіли кіоски та павільйон

Пожежа в Чернігові сталася вночі 17 липня на території міського ринку.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в Чернігові на ринку сьогодні: що відомо

Пожежа в Чернігові на ринку сьогодні спалахнула вночі 17 липня.

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Там зайнялися кіоски та покрівля м’ясного павільйону.

Вогонь почав стрімко поширюватися, однак завдяки швидкій реакції рятувальників вдалося уникнути масштабних наслідків.

До гасіння було залучено 14 одиниць техніки та 53 співробітники ДСНС.

Вогонь локалізували до того, як він охопив інші торговельні павільйони.

Жертв і постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюються — тривають відповідні експертизи.

За інформацією ДСНС, пожежу ліквідували без значних збитків для інфраструктури ринку. Роботи на місці повністю завершено.

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