Горело почти 2 га: РФ сбросила взрывчатку на поле с пшеницей на Херсонщине
В Херсонской области горело почти 2 га поля с пшеницей из-за дрон-атаки.
Об этом 16 июля сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на поле в Херсонской области: что известно
Пожар на поле в Херсонской области вспыхнул после того, как оккупанты сбросили взрывчатку с дрона.
Огонь охватил около 2 га поля.
В целом спасатели совместно с местной пожарной охраной ликвидировали 10 пожаров в экосистемах.
Площадь тушения достигла почти 11 га.
Следует отметить, что, кроме поля, горели также частный жилой дом, хозяйственные постройки и сухая растительность.
В результате атаки на Херсонскую область сегодня загорелись частный жилой дом, хозяйственные постройки и сухая растительность.
Всего за сутки в природных экосистемах Украины зафиксировано 265 пожаров, которые уничтожили более 403 га территории. Наибольшие площади выгорели:
- в Харьковской области — 139,8 га,
- Николаевской области — 99,65 га,
- Одесской области — 36,6 га.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.