Горело почти 2 га: РФ сбросила взрывчатку на поле с пшеницей на Херсонщине

В Херсонской области горело почти 2 га поля с пшеницей из-за дрон-атаки.

Об этом 16 июля сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на поле в Херсонской области: что известно

Пожар на поле в Херсонской области вспыхнул после того, как оккупанты сбросили взрывчатку с дрона.

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Огонь охватил около 2 га поля.

В целом спасатели совместно с местной пожарной охраной ликвидировали 10 пожаров в экосистемах.

Площадь тушения достигла почти 11 га.

Следует отметить, что, кроме поля, горели также частный жилой дом, хозяйственные постройки и сухая растительность.

В результате атаки на Херсонскую область сегодня загорелись частный жилой дом, хозяйственные постройки и сухая растительность.

Всего за сутки в природных экосистемах Украины зафиксировано 265 пожаров, которые уничтожили более 403 га территории. Наибольшие площади выгорели:

в Харьковской области — 139,8 га,

Николаевской области — 99,65 га,

Одесской области — 36,6 га.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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