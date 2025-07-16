Росіяни атакували дроном Нікополь: поранені рятувальники та цивільні

Ввечері середи, 16 липня, російські війська здійснили атаку на місто Нікополь, що у Дніпропетровській області, застосувавши ударний дрон типу FPV. Внаслідок влучання загорівся вантажний автомобіль.

Про це інформує ДСНС України.

Росіяни атакували дроном вантажівку у Нікополі

Під час того, як рятувальники прибули для ліквідації наслідків обстрілу та пожежі, ворог завдав повторного удару, знову використавши безпілотник.

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Унаслідок другої атаки троє рятувальників зазнали поранень. Постраждалих оперативно госпіталізували.

Крім того, внаслідок атаки дронів поранень зазнали й двоє цивільних осіб – чоловік і жінка.

Пожежу, що охопила площу 6 квадратних метрів, вдалося оперативно загасити.

Нагадаємо, цього ж дня, 16 липня, російська армія скинула авіаційну бомбу на центр міста Добропілля в Донецькій області. В результаті загинули двоє мирних жителів, ще 27 осіб отримали поранення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні висловив співчуття рідним постраждалих в результаті удару по Добропіллю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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