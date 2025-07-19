В Днепре скорая врезалась в столб: один из медработников погиб
В Днепре утром 19 июля, в 05:00, произошло смертельное ДТП на проспекте Богдана Хмельницкого — скорая врезалась в электроопору, погиб медработник.
ДТП в Днепре 19 июля: что известно
Полиция Днепропетровской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи, которое произошло сегодня утром в Днепре.
По предварительным данным следователей, водитель скорой во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
В результате ДТП один из медработников погиб на месте, другой медработник и водитель получили телесные повреждения.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.