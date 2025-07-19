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В Днепре скорая врезалась в столб: один из медработников погиб

ДТП у Дніпрі зі швидкою
Фото: Нацполиция

В Днепре утром 19 июля, в 05:00, произошло смертельное ДТП на проспекте Богдана Хмельницкого — скорая врезалась в электроопору, погиб медработник.

ДТП в Днепре 19 июля: что известно

Полиция Днепропетровской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи, которое произошло сегодня утром в Днепре.

По предварительным данным следователей, водитель скорой во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

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В результате ДТП один из медработников погиб на месте, другой медработник и водитель получили телесные повреждения.

ДТП у Дніпрі зі швидкою

Фото: Нацполіція

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

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Источник: Нацполиция

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