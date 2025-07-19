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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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У Дніпрі швидка врізалася в стовп: один із медпрацівників загинув

ДТП у Дніпрі зі швидкою
Фото: Нацполіція

У Дніпрі вранці 19 липня, близько 05:00, сталася смертельна ДТП на проспескті Богдана Хмельницького – швидка врізалася в електроопору, загинув медпрацівник.

ДТП у Дніпрі 19 липня: що відомо

Поліція Дніпропетровської області встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля швидкої допомоги, яка сталася сьогодні вранці у Дніпрі.

За попередніми даними слідчих, водій швидкої під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп.

Зараз дивляться

Внаслідок ДТП один із медпрацівників загинув на місці, інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень.

ДТП у Дніпрі зі швидкою

Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Обставини смертельної автопригоди з’ясовуються.

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Джерело: Нацполіція

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