У Дніпрі швидка врізалася в стовп: один із медпрацівників загинув
У Дніпрі вранці 19 липня, близько 05:00, сталася смертельна ДТП на проспескті Богдана Хмельницького – швидка врізалася в електроопору, загинув медпрацівник.
ДТП у Дніпрі 19 липня: що відомо
Поліція Дніпропетровської області встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля швидкої допомоги, яка сталася сьогодні вранці у Дніпрі.
За попередніми даними слідчих, водій швидкої під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп.
Внаслідок ДТП один із медпрацівників загинув на місці, інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Обставини смертельної автопригоди з’ясовуються.