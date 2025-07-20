ДТП в Киеве: сотрудник прокуратуры сбил пешехода, генпрокурор взял дело под личный контроль
В Киеве работник прокуратуры сбил женщину, которая шла по тротуару, после чего скрылся с места происшествия.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко и заявил, что берет расследование под личный контроль.
Кравченко взял под контроль ДТП с работником прокуратуры
Генпрокурор также заявил, что будет представлять интересы пострадавшей в суде. И проследит, чтобы виновный был наказан.
— Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры — не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль и, как генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде. Такое поведение — позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет. Право и Закон — одни для всех. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры, — подчеркнул Кравченко.
ДТП в Киеве с участием работника прокуратуры
Инцидент произошел вечером 19 июля на улице Большая Васильковская в Голосеевском районе столицы.
Пострадавшая находилась в пешеходной зоне, когда ее сбил легковой автомобиль. Водитель скрылся с места аварии.
По предварительной информации, личность водителя уже установлена — им оказался Андрей Молочный, главный специалист одного из отделов прокуратуры.
Хотя Молочный не является прокурором, он занимает должность государственного служащего в системе органов прокуратуры. После наезда он был задержан.
Сейчас идет следствие, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.