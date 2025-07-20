Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Мы рекомендуем
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

ДТП в Киеве: сотрудник прокуратуры сбил пешехода, генпрокурор взял дело под личный контроль

Руслан Кравченко
Фото: УНИАН

В Киеве работник прокуратуры сбил женщину, которая шла по тротуару, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко и заявил, что берет расследование под личный контроль.

Кравченко взял под контроль ДТП с работником прокуратуры

Генпрокурор также заявил, что будет представлять интересы пострадавшей в суде. И проследит, чтобы виновный был наказан.

Сейчас смотрят

— Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры — не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль и, как генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде. Такое поведение — позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет. Право и Закон — одни для всех. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры, — подчеркнул Кравченко.

ДТП в Киеве с участием работника прокуратуры

Инцидент произошел вечером 19 июля на улице Большая Васильковская в Голосеевском районе столицы.

Пострадавшая находилась в пешеходной зоне, когда ее сбил легковой автомобиль. Водитель скрылся с места аварии.

По предварительной информации, личность водителя уже установлена — им оказался Андрей Молочный, главный специалист одного из отделов прокуратуры.

Хотя Молочный не является прокурором, он занимает должность государственного служащего в системе органов прокуратуры. После наезда он был задержан.

Сейчас идет следствие, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Читайте также
В Ровенском районе в ДТП погибли три человека
ДТП у Рівненському районі

Связанные темы:

ДТПДТП в КиевеОфис генпрокурора
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь