Андрія Молочного взяли під варту після смертельної ДТП у Києві: що відомо

Андрія Молочного, головного спеціаліста відділу прокуратури, який 19 липня вчинив смертельну ДТП на Великій Васильківській у Києві, взяли під варту без права внесення застави.

Андрія Молочного взяли під варту: що відомо

Андрій Молочний за клопотанням генерального прокурора Руслана Кравченка перебуватиме під вартою до 17 вересня без права застави, зазначили в Суспільному.

За словами генпрокурора, надалі обвинувачення вимагатиме присудити фігуранту максимальне покарання.

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Нагадаємо, що ввечері 19 липня на вул. Велика Васильківська, держслужбовець, який, до слова, доводиться сином коміку Андрію Молочному, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху.

Працівник прокуратури виїхав на зустрічну смугу односторонньої вулиці, а згодом — на тротуар, де на великій швидкості збив жінку.

Унаслідок важких травм наступного ранку постраждала померла в лікарні.

Після аварії підозрюваний намагався втекти, однак до приїзду поліції його затримали перехожі. Під час перевірки спеціальний прилад зафіксував у водія 1,77 проміле алкоголю.

Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у м. Київ за процесуального керівництва столичної прокуратури.

Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора Руслана Кравченка.

Фото: Київська міська прокуратура

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