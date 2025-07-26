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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Атака на Днепр: сбито 7 ракет и 26 дронов, есть разрушения на предприятии, загорелись автомобили на парковке

Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Атака на Дніпро 26 липня
Атака на Дніпро 26 липня
Атака на Дніпро 26 липня
Атака на Дніпро 26 липня

Днепр пережил массированную атаку ночью — российские войска применили ракеты и беспилотники.

Атака на Днепр 26 июля — какие последствия

По предварительной информации, украинским защитникам удалось ликвидировать семь ракет и 26 вражеских беспилотников, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак со ссылкой на ПвК.

Однако, к сожалению, были и попадания в результате российской атаки.

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Известно, что в Днепре погиб мужчина и пострадала женщина из-за обстрелов.

— Страшная ночь, — прокомментировал Сергей Лысак.

По словам руководителя ОВА, повреждены промышленные предприятия и многоэтажный жилой дом.

Вспыхнул пожар на парковке — там загорелись автомобили.

В Днепровском районе также возникло несколько возгораний. В частности, пламя было в торговом центре. Огонь вспыхнул на предприятии. В то же время в разных местах горела сухая трава.

В результате российской атаки в Днепровском районе есть погибший и четверо пострадавших.

Мощные взрывы в Днепре ночью 26 июля начали раздаваться после воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы беспилотников. Вскоре город подвергся ударам как дронов, так и ракет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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