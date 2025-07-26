Атака на Днепр: сбито 7 ракет и 26 дронов, есть разрушения на предприятии, загорелись автомобили на парковке

Днепр пережил массированную атаку ночью — российские войска применили ракеты и беспилотники.

Атака на Днепр 26 июля — какие последствия

По предварительной информации, украинским защитникам удалось ликвидировать семь ракет и 26 вражеских беспилотников, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак со ссылкой на ПвК.

Однако, к сожалению, были и попадания в результате российской атаки.

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Известно, что в Днепре погиб мужчина и пострадала женщина из-за обстрелов.

— Страшная ночь, — прокомментировал Сергей Лысак.

По словам руководителя ОВА, повреждены промышленные предприятия и многоэтажный жилой дом.

Вспыхнул пожар на парковке — там загорелись автомобили.

В Днепровском районе также возникло несколько возгораний. В частности, пламя было в торговом центре. Огонь вспыхнул на предприятии. В то же время в разных местах горела сухая трава.

В результате российской атаки в Днепровском районе есть погибший и четверо пострадавших.

Мощные взрывы в Днепре ночью 26 июля начали раздаваться после воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы беспилотников. Вскоре город подвергся ударам как дронов, так и ракет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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