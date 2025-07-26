Атака на Дніпро: збито 7 ракет і 26 дронів, є руйнування на підприємстві, загорілися авто на парковці
Дніпро пережило масовану атаку вночі – російські війська застосували ракети й безпілотники.
Атака на Дніпро 26 липня – які наслідки
За попередньою інформацією, українським захисникам вдалося ліквідувати сім ракет і 26 ворожих безпілотників, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак із посиланням на ПвК.
Проте, на жаль, були й влучання внаслідок російської атаки.
Відомо, що у Дніпрі загинув чоловік і постраждала жінка через обстріли.
– Страшна ніч, – прокоментував Сергій Лисак.
За словами керівника ОВА, пошкоджено промислові підприємства та багатоповерховий житловий будинок.
Спалахнула пожежа на парковці – там загорілися автомобілі.
У Дніпровському районі також виникло кілька займань. Зокрема, полум’я було у торгівельному центрі. Вогонь спалахнув на підприємстві. Водночас на різних локаціях горіла суха трава.
Внаслідок російської атаки у Дніпровському районі є загиблий і четверо постраждалих людей.
Потужні вибухи у Дніпрі вночі 26 липня почали лунати після повітряної тривоги, оголошеної через загрозу безпілотників. Згодом місто перебувало під ударом як дронів, так і ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.