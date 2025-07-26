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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Атака на Дніпро: збито 7 ракет і 26 дронів, є руйнування на підприємстві, загорілися авто на парковці

Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Наслідки нічної атаки на Дніпро 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 26 липня
Атака на Дніпро 26 липня
Атака на Дніпро 26 липня
Атака на Дніпро 26 липня
Атака на Дніпро 26 липня

Дніпро пережило масовану атаку вночі – російські війська застосували ракети й безпілотники.

Атака на Дніпро 26 липня – які наслідки

За попередньою інформацією, українським захисникам вдалося ліквідувати сім ракет і 26 ворожих безпілотників, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак із посиланням на ПвК.

Проте, на жаль, були й влучання внаслідок російської атаки.

Зараз дивляться

Відомо, що у Дніпрі загинув чоловік і постраждала жінка через обстріли.

– Страшна ніч, – прокоментував Сергій Лисак.

За словами керівника ОВА, пошкоджено промислові підприємства та багатоповерховий житловий будинок.

Спалахнула пожежа на парковці – там загорілися автомобілі.

У Дніпровському районі також виникло кілька займань. Зокрема, полум’я було у торгівельному центрі. Вогонь спалахнув на підприємстві. Водночас на різних локаціях горіла суха трава.

Внаслідок російської атаки у Дніпровському районі є загиблий і четверо постраждалих людей.

Потужні вибухи у Дніпрі вночі 26 липня почали лунати після повітряної тривоги, оголошеної через загрозу безпілотників. Згодом місто перебувало під ударом як дронів, так і ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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