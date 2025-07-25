Взрывы в Днепре: есть пострадавшие, повреждены промышленные предприятия и многоэтажка

Мощные взрывы в Днепре прогремели в ночь на субботу, 26 июля. Российские войска атаковали город ударными дронами Shahed и баллистическим вооружением.

Обновлено в 08:12.

Взрывы в Днепре 26 июля — какие последствия

Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область ночью, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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— Страшная ночь, — отметил он.

В результате российской атаки в Днепре погиб мужчина, еще одна женщина пострадала.

Предварительно, семь ракет и 26 БпЛА защитники неба сбили, сообщили в ПвК. Однако также есть попадания.

По данным Днепропетровской ОВА, повреждены многоэтажный жилой дом и промышленные предприятия.

Из-за обстрела вспыхнули пожары, в частности на парковке, где загорелись автомобили.

Несколько возгораний произошло в Днепровском районе. Там огонь охватил торговый центр.

Кроме этого, пожары вспыхнули на предприятии, а в разных местах горела сухая трава.

Известно об одном погибшем и еще четырех раненых в результате российской атаки.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 июля Днепр подвергся массированной атаке БпЛА.

Ночью была угроза применения баллистического вооружения с Юга и Востока, после чего Воздушные силы ВСУ фиксировали движение скоростных целей на Днепр.

Кроме того, в ночь на 26 июля российские войска нанесли удар КАБами по Покровской общине Синельниковского района, в результате чего возник пожар, сообщили в Днепропетровской ОВА.

По информации военной администрации, по Покровской общине Никопольского района попал FPV-дрон.

В то же время российские войска атаковали Марганецкую общину.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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