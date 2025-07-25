Взрывы в Днепре: есть пострадавшие, повреждены промышленные предприятия и многоэтажка
Мощные взрывы в Днепре прогремели в ночь на субботу, 26 июля. Российские войска атаковали город ударными дронами Shahed и баллистическим вооружением.
Обновлено в 08:12.
Взрывы в Днепре 26 июля — какие последствия
Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область ночью, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
— Страшная ночь, — отметил он.
В результате российской атаки в Днепре погиб мужчина, еще одна женщина пострадала.
Предварительно, семь ракет и 26 БпЛА защитники неба сбили, сообщили в ПвК. Однако также есть попадания.
По данным Днепропетровской ОВА, повреждены многоэтажный жилой дом и промышленные предприятия.
Из-за обстрела вспыхнули пожары, в частности на парковке, где загорелись автомобили.
Несколько возгораний произошло в Днепровском районе. Там огонь охватил торговый центр.
Кроме этого, пожары вспыхнули на предприятии, а в разных местах горела сухая трава.
Известно об одном погибшем и еще четырех раненых в результате российской атаки.
По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 июля Днепр подвергся массированной атаке БпЛА.
Ночью была угроза применения баллистического вооружения с Юга и Востока, после чего Воздушные силы ВСУ фиксировали движение скоростных целей на Днепр.
Кроме того, в ночь на 26 июля российские войска нанесли удар КАБами по Покровской общине Синельниковского района, в результате чего возник пожар, сообщили в Днепропетровской ОВА.
По информации военной администрации, по Покровской общине Никопольского района попал FPV-дрон.
В то же время российские войска атаковали Марганецкую общину.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА