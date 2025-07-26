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Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Запорожской области: во время ночной атаки армия РФ направила 9 Shahed

Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня

Мощные взрывы в Запорожской области прогремели в ночь на субботу, 26 июля, когда российские войска пытались атаковать регион ударными дронами Shahed.

Взрывы в Запорожской области 26 июля — какие последствия

Во время ночной атаки на Запорожскую область российские войска направили девять беспилотников Shahed, подтвердил глава ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки в Запорожском районе вспыхнуло несколько пожаров.

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— Спасатели огонь уже потушили. Повреждено нежилое здание, — рассказал начальник Запорожской ОВА.

В то же время в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства и разрушен частный дом.

Как отметил Иван Федоров, ночная атака на Запорожскую область обошлась без пострадавших.

Запоріжжя на карті

Запорожье на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Атака на Дніпро 26 липня

Фото: Запорожская ОВА

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