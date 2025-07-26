Взрывы в Запорожской области: во время ночной атаки армия РФ направила 9 Shahed

Мощные взрывы в Запорожской области прогремели в ночь на субботу, 26 июля, когда российские войска пытались атаковать регион ударными дронами Shahed.

Взрывы в Запорожской области 26 июля — какие последствия

Во время ночной атаки на Запорожскую область российские войска направили девять беспилотников Shahed, подтвердил глава ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки в Запорожском районе вспыхнуло несколько пожаров.

Сейчас смотрят

— Спасатели огонь уже потушили. Повреждено нежилое здание, — рассказал начальник Запорожской ОВА.

В то же время в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства и разрушен частный дом.

Как отметил Иван Федоров, ночная атака на Запорожскую область обошлась без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.