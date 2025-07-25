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Ирина Гамалий, редактор сайта
2 мин.

Взрывы в Каменском: враг атаковал ракетами, вспыхнул пожар

Взрывы в Каменском: что произошло сегодня, 26 июля 2025
Фото: Getty Images

Ночью 26 июля прогремели взрывы в Каменском Днепропетровской области. Ранее Воздушные силы предупреждали о вероятности ракетной атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Взрывы в Каменском 26 июля: какие последствия

— Громко было в Каменском. Враг осуществил ракетную атаку. В городе произошел пожар. Информация уточняется, — написал Лысак.

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Взрывы в Каменском сегодня прогремели во время воздушной тревоги.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске вражеских ракет в направлении Днепропетровской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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