Взрывы в Каменском: враг атаковал ракетами, вспыхнул пожар

Ночью 26 июля прогремели взрывы в Каменском Днепропетровской области. Ранее Воздушные силы предупреждали о вероятности ракетной атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Взрывы в Каменском 26 июля: какие последствия

— Громко было в Каменском. Враг осуществил ракетную атаку. В городе произошел пожар. Информация уточняется, — написал Лысак.

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Взрывы в Каменском сегодня прогремели во время воздушной тревоги.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске вражеских ракет в направлении Днепропетровской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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