Ирина Гамалий, редактор сайта
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Взрывы в Каменском: враг атаковал ракетами, вспыхнул пожар
Ночью 26 июля прогремели взрывы в Каменском Днепропетровской области. Ранее Воздушные силы предупреждали о вероятности ракетной атаки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Взрывы в Каменском 26 июля: какие последствия
— Громко было в Каменском. Враг осуществил ракетную атаку. В городе произошел пожар. Информация уточняется, — написал Лысак.
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Взрывы в Каменском сегодня прогремели во время воздушной тревоги.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске вражеских ракет в направлении Днепропетровской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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