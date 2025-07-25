Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Вибухи у Кам’янському: ворог атакував ракетами, спалахнула пожежа
Уночі 26 липня пролунали вибухи в Кам’янському Дніпропетровської області. Раніше Повітряні сили попереджали про ймовірність ракетної атаки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вибухи в Кам’янському 26 липня: які наслідки
– Гучно було у Камʼянському. Ворог здійснив ракетну атаку. У місті сталася пожежа. Інформація уточнюється, – написав Лисак.
Зараз дивляться
Вибухи в Кам’янському сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск ворожих ракет у напрямку Дніпропетровщини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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