Вибухи у Кам’янському: ворог атакував ракетами, спалахнула пожежа

Уночі 26 липня пролунали вибухи в Кам’янському Дніпропетровської області. Раніше Повітряні сили попереджали про ймовірність ракетної атаки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибухи в Кам’янському 26 липня: які наслідки

– Гучно було у Камʼянському. Ворог здійснив ракетну атаку. У місті сталася пожежа. Інформація уточнюється, – написав Лисак.

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Вибухи в Кам’янському сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск ворожих ракет у напрямку Дніпропетровщини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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