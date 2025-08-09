Сегодня ночью российские дроны атаковали Балаклею в Харьковской области. Под удар попал центр города.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Атака на Балаклею сегодня, 9 августа: что известно

По словам Виталия Карабанова, в результате атаки дронов зафиксировано попадание в частный дом и нежилое здание. На месте произошел пожар. Также есть повреждения в прилегающих многоквартирных домах.

Сейчас смотрят

На месте сразу начали работать все необходимые экстренные службы. Спасатели Балаклеи обследовали территории и ликвидировали пожар.

По словам Виталия Карабанова, раненых в результате атаки на Балаклею нет, однако люди получили серьезный стресс.

— Возле дома по улице Соборной, 54 с 08:00 будет работать мобильный ЦПАУ для приема заявлений на компенсацию за поврежденное имущество по программе єВідновлення. В случае обращения просьба иметь при себе все необходимые документы, — подчеркнул городской глава.

Последствия атаки на Балаклею

На месте вражеского удара по Балаклее энергетики осмотрели линии электропередач и провели восстановление электроснабжения.

По предварительной информации, повреждено 50 квартир: выбито 71 окно, повреждено 30 балконных рам.

Есть частичные повреждения кровли в трех домах. Один частный дом уничтожен полностью, еще три — с незначительными повреждениями (окна, двери, кровля, трещины в стенах).

На месте продолжают работать спасатели, коммунальщики, полиция.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Виталий Карабанов/ГВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.