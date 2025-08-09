РФ ночью нанесла удары дронами по центру Балаклеи: какие последствия атаки
Сегодня ночью российские дроны атаковали Балаклею в Харьковской области. Под удар попал центр города.
Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.
Атака на Балаклею сегодня, 9 августа: что известно
По словам Виталия Карабанова, в результате атаки дронов зафиксировано попадание в частный дом и нежилое здание. На месте произошел пожар. Также есть повреждения в прилегающих многоквартирных домах.
На месте сразу начали работать все необходимые экстренные службы. Спасатели Балаклеи обследовали территории и ликвидировали пожар.
По словам Виталия Карабанова, раненых в результате атаки на Балаклею нет, однако люди получили серьезный стресс.
— Возле дома по улице Соборной, 54 с 08:00 будет работать мобильный ЦПАУ для приема заявлений на компенсацию за поврежденное имущество по программе єВідновлення. В случае обращения просьба иметь при себе все необходимые документы, — подчеркнул городской глава.
Последствия атаки на Балаклею
На месте вражеского удара по Балаклее энергетики осмотрели линии электропередач и провели восстановление электроснабжения.
По предварительной информации, повреждено 50 квартир: выбито 71 окно, повреждено 30 балконных рам.
Есть частичные повреждения кровли в трех домах. Один частный дом уничтожен полностью, еще три — с незначительными повреждениями (окна, двери, кровля, трещины в стенах).
На месте продолжают работать спасатели, коммунальщики, полиция.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Виталий Карабанов/ГВА