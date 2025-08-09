РФ вночі вдарила дронами по центру Балаклії: які наслідки атаки

Сьогодні вночі російські дрони атакували Балаклію на Харківщині. Під удар потрапив центр міста.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Атака на Балаклію сьогодні, 9 серпня: що відомо

За словами Віталія Карабанова, внаслідок атаки дронів зафіксоване влучання в приватний будинок та нежитлову будівлю. На місці сталася пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

Зараз дивляться

На місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби. Рятувальники Балаклії обстежили території та ліквідували пожежу.

За словами Віталія Карабанова, поранених внаслідок атаки на Балаклію немає, проте люди зазнали серйозного стресу.

– Біля будинку по вулиці Соборній, 54 з 08:00 працюватиме мобільний ЦНАП для приймання заяв на компенсацію за пошкоджене майно по програмі єВідновлення. У разі звернення прохання мати при собі всі необхідні документи, – наголосив міський голова.

Наслідки атаки на Балаклію

На місці ворожого удару по Балаклії енергетики оглянули лінії електропередач і провели відновлення електропостачання.

За попередньою інформацією, пошкоджено 50 квартир: вибито 71 вікно, пошкоджено 30 балконних рам.

Є часткові пошкодження покрівлі у трьох будинках. Один приватний будинок знищений повністю, ще три – із незначними пошкодженнями (вікна, двері, покрівля, тріщини у стінах).

На місці продовжують працювати рятувальники, комунальники, поліція.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Віталій Карабанов/МВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.