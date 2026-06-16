По оценке Института изучения войны, массированная комбинированная атака на Киев и ряд крупных украинских городов 15 июня стала очередным подтверждением того, что российский диктатор Владимир Путин пытается подорвать готовность Украины продолжать борьбу и замаскировать собственную слабость.

ISW об атаке Украины 15 июня

В отчете по итогам 15 июня аналитики ISW отмечают, что эта атака стала уже вторым ударом в июне 2026 года, в ходе которого Россия выпустила 70 или более ракет.

– ISW продолжает оценивать, что Владимир Путин применяет массированные удары по Киеву, пытаясь сломать волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в частности неспособность защитить российскую территорию, включая столицу России, от дальнобойных ударов Украины, – подчеркивают специалисты Института.

Аналитики также констатируют, что Россия постоянно меняет тактику ударов, пытаясь нанести Украине максимальный ущерб. В ISW обратили внимание на комментарии начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Он сообщал, что российские беспилотники и ракеты атаковали из разных направлений, а оккупанты направляли дроны на меньших высотах и ​​применяли скоростные реактивные БпЛА, что затрудняло их перехват.

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Отдельно ISW отмечает, что российские удары вечером 14 июня и ночью 15 июня нанесли значительный ущерб культурным памятникам в Киеве, Днепре и Харькове. Речь идет, в частности, о Киево-Печерской лавре, киностудии имени Довженко и музейном комплексе Мистецький арсенал в Киеве, здании органной и камерной музыки в Днепре, а также художественном музее в Харькове.

В то же время в российском инфопространстве, как отмечают аналитики ISW, пропагандисты пытаются переложить ответственность за последствия атаки 15 июня на саму Украину. Они обвиняют украинскую сторону в повреждении отдельных объектов или оправдывают удары “военной необходимостью”.

Украинский Центр противодействия дезинформации предупреждал, что Россия развернула масштабную дезинформационную кампанию, чтобы оправдать массированные удары по культурным памятникам Киева. В частности, российская пропаганда утверждает, что такие объекты якобы являются военными целями или что украинские силы виноваты в их повреждении, напоминает ISW.

В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявляла, что Запад якобы сфабриковал утверждение о российском ударе по Киево-Печерской лавре. Она также повторила заявление Минобороны РФ о том, что лавру якобы поразила украинская ракета-перехватчик Patriot. Другие российские чиновники также утверждали, что Украина инсценировала удар по Киево-Печерской лавре и обвиняет Россию только для того, чтобы спровоцировать ответ, говорится в отчете ISW.

В то же время аналитики напомнили о заявлении Игната. Он сообщал, что Россия продвигает эту версию, используя фото обломков одной из противоракет Patriot в Киеве, предположительно сбившей российский Циркон. Киево-Печерскую лавру ж, по его словам, атаковали дроны.

Напомним, что в ночь на 15 июня Россия массированно атаковала Киев. В частности, оккупанты нанесли удары по Киево-Печерской лавре, после чего в Успенском соборе вспыхнул пожар. Также российские войска ударили по киностудии имени Александра Довженко и повредили музейный комплекс Мистецький арсенал.

В общей сложности РФ ударила по Украине 70 ракетами и 611 дронами разных типов, в результате чего в столице, которая стала эпицентром атаки, погибло 5 людей, 30 были ранены.

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