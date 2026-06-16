Украина расположена в Европе и имеет длинную государственную границу. Общая протяженность границы составляет около 7 тыс. км. При этом сама Украина пока не является членом Европейского Союза, хотя продолжает курс евроинтеграции.

Какие соседние страны с Украиной входят в ЕС, а какие нет, читайте в нашем материале.

С какими странами граничит Украина

Украина граничит с семью государствами. Это Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Беларусь и Россия. В то же время, далеко не все соседи Украины входят в Европейский Союз.

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Соседи Украины, входящие в ЕС

Из семи стран, имеющих общую сухопутную границу с Украиной, четыре являются членами Европейского Союза.

Соседние страны с Украиной, входящие в ЕС:

Польша,

Словакия,

Венгрия,

Румыния.

Некоторые соседи Украины, входящие в ЕС, вступили в союз одновременно. Польша стала членом ЕС 1 мая 2004 года во время наибольшего расширения Европейского Союза, когда к объединению одновременно присоединились десять государств.

В тот же день, 1 мая 2004 года, в Европейский Союз вступила и Словакия. Для страны это стало завершением масштабных реформ и интеграции в европейские структуры.

Также в 2004 году членом ЕС стала Венгрия. Ее путь к вступлению длился около 14 лет после начала евроинтеграционных преобразований.

Еще одним соседом Украины в Евросоюзе Румыния. Она присоединилась к ЕС 1 января 2007 года на следующем этапе расширения союза.

Именно эти четыре государства формируют западную границу Украины с Европейским Союзом.

Соседи Украины, не входящие в ЕС

В то же время три соседних государства не являются членами Европейского Союза.

Соседи Украины, не входящие в ЕС:

Молдова,

Беларусь,

Россия.

Беларусь не имеет статуса кандидата на вступление в ЕС и не ведет переговоры о присоединении к объединению.

Россия также не является членом Европейского Союза и не намерена вступать в него.

Отдельная ситуация с Молдовой. Несмотря на то, что страна пока не входит в ЕС, она активно двигается по евроинтеграции и стремится стать членом объединения.

Может ли Молдова вступить в Европейский Союз

Власти Молдовы неоднократно заявляли, что вступление в Европейский Союз является одним из главных приоритетов страны.

Президент Молдовы Мая Санду недавно выразила уверенность, что страна будет готова к членству в ЕС к 2030 году. По ее словам, для Молдовы интеграция в Европейский Союз является вопросом безопасности и сохранения демократического развития.

В то же время, на пути к членству остается ряд препятствий. Одним из вызовов есть сложный вопрос Приднестровья. Несмотря на это, молдавские власти хотят решать проблему мирным путем и продолжать подготовку к вступлению в Евросоюз.

На каком этапе находится Украина на пути в ЕС

Украина также продолжает движение членства в Европейском Союзе. Важный шаг в этом процессе состоялся 15 июня 2026 года, когда в Люксембурге прошли межправительственные конференции ЕС с Украиной и Молдовой. В ходе встречи стороны открыли первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз.

Если раньше основное внимание было уделено подготовке документов и выполнению предварительных требований, то теперь начинается непосредственная работа над условиями будущего членства.

Впрочем, открытие первого кластера не означает скорейшее вступление в ЕС. Процедура расширения Европейского Союза может длиться годами, ведь каждая страна-кандидат должна доказать, что ее законодательство, государственные институты и экономика отвечают европейским стандартам.

Для этого Украине необходимо пройти переговоры по десяткам направлений, в которые входят вопросы верховенства права, экономики, безопасности, экологии, финансов, сельского хозяйства и других сфер. После открытия каждого блока законодательство постепенно приводят в соответствие с правилами Евросоюза, а выполнение требований проверяют европейские институции.

Только после завершения всех переговоров и согласования результатов всеми государствами-членами ЕС подготовят договор о вступлении. Окончательное решение также должно поддержать страны Евросоюза и само государство-кандидат.

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