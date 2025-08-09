Взрыв в Днепре 9 августа: враг атаковал ракетами, повреждены здания, есть пострадавшие

Взрыв в Днепре прогремел сегодня, 9 августа, утром. Россияне нанесли по городу ракетный удар.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Взрыв в Днепре сегодня, 9 августа: что известно

По его словам, на месте вражеского удара произошли пожары. Пострадали три человека — 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Взрывами повреждено предприятие, не эксплуатируемое здание и автомобили.

Сейчас смотрят

Обстрелы Днепропетровской области

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне продолжают атаковать Никопольский район — под ударами оказались Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская общины.

В Никополе россияне убили 56-летнюю женщину. Спасатели извлекли ее тело из-под завалов дома, который разгромила вражеская артиллерия. Ранения получил 62-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Частично разрушен частный дом, еще шесть — повреждены. Повреждены две хозяйственные постройки и линия электропередач.

Сергей Лысак сообщил, что из-за попадания FPV-дрона по Мировской общине вчера вечером загорелась хозяйственная постройка. Пламя бойцы ГСЧС потушили. Взрывом разбило автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.