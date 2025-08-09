Вибух у Дніпрі 9 серпня: ворог атакував ракетами, пошкоджені будівлі, є постраждалі

Вибух у Дніпрі пролунав сьогодні, 9 серпня, зранку. Росіяни завдали по місту ракетного удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вибух у Дніпрі сьогодні, 9 серпня: що відомо

За його словами, на місці ворожого удару сталися пожежі. Постраждали троє людей – 41-річна жінка та чоловіки 21 та 29 років. Вибухами пошкоджене підприємство, будівля, що не експлуатувалася, та автівки.

Обстріли Дніпропетровщини

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни продовжують атакувати Нікопольський район – під ударами опинилися Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.

У Нікополі росіяни вбили 56-річну жінку. Рятувальники дістали її тіло з-під завалів будинку, який потрощила ворожа артилерія. Поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

Частково зруйнований приватний будинок, ще шість – пошкоджені. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач.

Сергій Лисак повідомив, що через влучання FPV-дроном по Мирівській громаді вчора ввечері загорілася господарська споруда. Полум’я бійці ДСНС загасили. Вибухом потрощило автівку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

