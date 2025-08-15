Служба безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему присвоения топлива из газотранспортной системы (ГТС) Украины.

По материалам дела, в течение февраля-июня 2023 года было украдено государственного газа на 251 млн 174 тыс. грн.

Хищение газа на Черкасчине: детали схемы

Как установило расследование, к организации сделки причастен экс-глава местной частной компании в сфере газоснабжения, который тогда занимал должность председателя правления этого предприятия.

Сейчас смотрят

Еще в начале полномасштабной войны его коммерческая структура закупала топливо у государственного поставщика для покрытия собственных производственных потерь.

В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье.

Но вместо того чтобы оплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты осуществили несанкционированный отбор газа из государственной ГТС.

— Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались некими исключительными обстоятельствами и продолжали осуществлять отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученные доходы распределяли между собой, — говорится в сообщении.

Таким образом участники сделки незаконно выкачали из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступной схемы.

В настоящее время правоохранители сообщили экс-руководителю частной компании о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, использование вопреки интересам юридического лица частного права, что повлекло тяжкие последствия).

Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников махинации.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.