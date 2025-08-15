На Черкащині викрили схему розкрадання газу з ГТС на чверть мільярда – СБУ
- До організації угоди причетний екс-голова місцевої приватної компанії у сфері газопостачання.
- У СБУ розкрили деталі схеми розкрадання державного газу.
- Санкція відповідної статті КК передбачає до 6 років позбавлення волі.
Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України.
За матеріалами справи, протягом лютого-червня 2023 року було викрадено державного газу на 251 млн 174 тис. грн.
Розкрадання газу на Черкащині: деталі схеми
Як встановило розслідування, до організації угоди причетний ексголова місцевої приватної компанії в сфері газопостачання, який тоді обіймав посаду голови правління цього підприємства.
Ще на початку повномасштабної війни його комерційна структура закуповувала паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат.
На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину.
Але замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної ГТС.
– Щоб виправдати злочин, ділки прикривалися якимись винятковими обставинами і продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані доходи розподіляли між собою, – йдеться в повідомленні.
Таким чином учасники угоди незаконно викачали з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природного газу.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинної схеми.
Наразі правоохоронці повідомили екскерівнику приватної компанії про підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки).
Зловмиснику загрожує до 6 років в’язниці. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників махінації.